Poursuivie pour non assistance à personne en danger après la mort de son mari, une femme relaxée en Creuse

Une Creusoise, poursuivie pour avoir laissé mourir son mari sans lui porter secours, a été relaxée jeudi 6 avril par le tribunal judiciaire de Guéret. La procureure avait requis sept mois de prison avec sursis .

Cette ancienne agricultrice de 67 ans était jugée pour non-assistance à personne en danger, après la mort de son mari en avril 2021. Leur fille accuse sa mère de ne pas avoir prévenu les secours assez tôt.

Pas suffisamment de preuves

L’homme de 72 ans a été soigné chez lui par sa femme pendant quatre mois. Elle finit par appeler les pompiers, et son mari meurt à l’hôpital deux jours après son admission. Les secours découvrent un homme assoiffé, affamé et couvert d’excréments. Son corps présente de nombreux escarres. Le médecin qui s'est occupé de lui confiera n'avoir jamais vu ça en trente ans de carrière. A la barre du tribunal, sa veuve n'a pas d'explication. Elle dit "ne pas s'être rendue compte, qu'elle a fait tout ça qu'elle a pu". Et lorsque le président lui demande pourquoi elle n'a pas appelé à l'aide, elle baisse la tête et répond qu'elle ne sait pas.

Après une longue réflexion, le tribunal a finalement conclu à la relaxe. L'un des éléments déterminants, explique le président, a été le compte-rendu d'autopsie. Les escarres ont pu apparaître en seulement quelques jours, la Creusoise ne s’est donc pas forcément rendu compte de la dégradation de la santé de son mari. "Il n'y avait pas suffisamment d’élément pour établir de manière certaine que la prévenue est coupable de non-assistance à personne en danger", tranche le président du tribunal le 6 avril.