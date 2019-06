Poursuivis pour diffamation par Robert Ménard, Fabien Robert et Aziz Skalli relaxés

Bordeaux, France

L'audience du 16 mai avait duré trois heures et le ton était monté chez les avocats. Ce jeudi, le tribunal a rendu son délibéré estimant que le communiqué incriminé, diffusé notamment sur Facebook, n'avait pas de caractère diffamatoire.

Fabien Robert, le premier adjoint au maire de Bordeaux, président Modem Gironde, et Aziz Skalli, conseiller municipal et référent girondin pour La République en Marche, étaient accusés par Robert Ménard d'avoir, par ces écrits, attisé la haine avant un débat à Saint-André-de-Cubzac au cours duquel il avait été agressé et frappé.