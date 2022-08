Poussé vers la sortie par les compagnons, le Président d'Emmaüs Berry-au-Bac démissionne

Acculé, c'est lors d'un conseil d'administration, ce vendredi 26 août, que le Président d'Emmaüs Berry-au-Bac a annoncé sa démission. Une décision que chacun des 42 compagnons de la communauté attendait. "On ne sait pas si il va rester au conseil d'administration et membre de l'association, mais le fait qu'il ne soit plus Président est un soulagement", souffle l'un d'entre eux.

Depuis trois jours, les compagnons étaient en grève et refusaient d'ouvrir le site au public afin de réclamer cette démission. Tous, décrivaient des conditions de travail très difficiles depuis l'arrivée de ce Président en novembre 2021. "Il nous met beaucoup de pression dans le travail, a souvent des regards malveillants. Il veut supprimer les frigo que nous avons dans les chambres, ne veut pas que l'on ait d'animaux domestiques. Et puis il y a eu des propos racistes, il trouve qu'il y a trop de noirs ici", témoignaient-ils en choeur.

Dès l'annonce de cette démission, les compagnons ont décidé de lever leur grève et de rouvrir le site de Berry-au-Bac ce samedi 27 août au matin.