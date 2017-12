Pr Olivier Epaulard : le regard sur les personnes infectées par le VIH est "très négatif"

C'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Invité de France Bleu Isère ce matin, le professeur Olivier Epaulard a insisté sur la nécessité de faire toujours plus évoluer les mentalités. Objectif : combattre et repousser la propagation du VIH, sur tous les terrains.

Prévenir, traiter, dépister. Le discours du professeur Olivier Epaulard a tourné autour de ces trois mots, ce matin, sur France Bleu Isère. En cette journée mondiale de lutte contre le SIDA, c’est l’occasion, selon lui, de «faire le point sur là où on en est» et de revenir sur les «objectifs à atteindre» dans le combat contre la maladie.

Des chiffres stables

Le président du Comité de coordination régionale de la lutte contre le VIH (COREVIH) pour l’arc alpin a donné quelques chiffres sur cette lutte. Au niveau national, «130 000 personnes sont infectées par le VIH», et «6 000 personnes sont dépistées tous les ans», un chiffre «stable depuis une dizaine d’années, ce qui n’est pas encourageant». Sur l’arc alpin (Isère – Savoie – Haute-Savoie) «2 600 personnes» porteuses du VIH sont suivies, tandis que "probablement 400 personnes ne sont pas encore dépistées". La lutte est donc à plusieurs entrées : «continuer à améliorer la prise en charge des gens» et «augmenter l’information auprès des personnes à risques». Il a rappelé l’option de l’autotest, un outil de dépistage disponible en achat libre, en pharmacie.

On a du travail un peu dans toutes ces populations

«Un regard très négatif, et il faut qu’on le change»

Pour abattre ce travail, selon l’infectiologue, les infectés du VIH ne doivent pas être seuls. Le constat s’applique à tous : il faut «continuer à porter une information auprès de la population pour qu’elle change son regard sur les séropositifs». Pourtant, rappelle Olivier Epaulard, «l’écrasante majorité» des personnes diagnostiquées et prises en charge ne sont pas au «stade tardif», celui où la vie est en danger et «qui ne sont plus contagieux». "Ces personnes mènent une vie normale" ajoute-t-il. Le professeur regrette une discrimination envers celles-ci, et en cette journée mondiale de lutte, appelle de ses voeux : «Le regard sur les personnes VIH doit changer»

Il y a une grande différence entre la vie réelle de ces gens et le regard que porte sur eux la société, un regard moralisateur, culpabilisateur, stigmatisant

Olivier Epaulard Copier