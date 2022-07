Pradelle : les gendarmes stoppent une free-party sur un terrain protégé de l'Office National des Forêts

Du centre-bourg de Pradelle, la musique techno s'entendait encore ce samedi matin. Les gendarmes sont intervenus à l'aube pour stopper une free-party en cours sur un terrain protégé de l'Office National des Forêts (ONF). Installée autour de minuit dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont cinquante personnes qui ont participé à cette free-party, organisée à l'occasion d'un anniversaire. Tous les participants ont été verbalisés au petit matin par le gendarmes pour stationnement interdit en terrain protégé.

On a très peur du feu - Gaëlle Vincent, maire de Pradelle

"C'est la deuxième fois en un mois qu'on a un rassemblement à cet endroit !" C'est le cri d'alarme de la maire de Pradelle, jointe par France Bleu Drôme Ardèche. Gaëlle Vincent est agacée : "Il y a un énorme risque incendie. En plus, c'est un terrain protégé et il y a une ferme avec des chèvres pas loin." Le terrain en question est une plateforme de débardage de l'ONF, entourée de pins. "Ça devient récurrent et on a très peur du feu" insiste l'élue.

L'intervention des gendarmes à permis de stopper entièrement la free-party. Aucun départ de feu ni aucun dégât n'est à déplorer.