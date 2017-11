Précy-sur-Vrin : quatre hommes en garde-à-vue pour l'incendie de deux hangars agricoles

Quatre hommes ont été placés en garde-à-vue lundi matin. Ils pourraient être impliqués dans l'incendie de deux hangars agricoles, début septembre.

On a appris ce lundi après-midi que quatre hommes, domiciliés dans les alentours de Précy-sur-Vrin, avaient été convoqués et placés en garde-à-vue ce matin. Ils pourraient être impliqués dans le double incendie qui avait ravagé deux bâtiments agricoles début septembre dans cette commune située à l'Est de Joigny.

La proximité géographique des deux hangars, situés à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, et le fait que les deux incendies s'étaient déclarés quasiment simultanément, avait conduit les enquêteurs à pencher pour la piste criminelle. Une enquête avait été ouverte. Les pompiers étaient restés deux jours sur place afin de sécuriser le foyer de cet incendie.