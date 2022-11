Dispositif d'alerte de l'État : premier exercice d'accident industriel en Béarn jeudi

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques lance un nouveau dispositif d'alerte en cas d'événement grave. Ce dispositif s'appelle "FR-Alert" . S'il y a un attentat, un incendie, une inondation, une catastrophe industrielle, tous les gens qui sont dans la zone du danger reçoivent une alerte sur leur smartphone. Il faut juste que le téléphone soit allumé, il peut être en mode avion, l'alerte arrivera tout de même.

Il s'agit d'informer la population le plus rapidement possible de la situation tout en lui indiquant les consignes à respecter comme l'explique Théophile De Lassus, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Un exercice est justement prévu le jeudi 24 novembre, exercice de sécurité civile sur le bassin de Lacq, au niveau du site Arkema, entre 9h et 10h. Toutes les personnes se trouvant dans cette zone recevront l'alerte "FR-Alert".