Les préfectures de l'Yonne et de la Nièvre renforcent leur dispositif contre l'organisation de rave-party sur le territoire : elles ont pris des arrêtés pour les interdire dès aujourd'hui.

De nouveaux arrêtés pour interdire les rave-party dans l'Yonne et la Nièvre

Éviter un nouveau teknival tel qu'il a eu lieu le week-end dernier : c'est dans ce but que les préfectures de l'Yonne et de la Nièvre ont pris de nouveaux arrêtés ce vendredi pour interdire les rave-party et free-party. Le transport de matériel nécessaire à l’organisation de ces événements est également proscrit dans l'Yonne. Au total, neuf préfectures ont pris de tels arrêtés. "Nous devons collectivement rester vigilants, le virus circule toujours sur notre territoire", indique le préfet de l'Yonne dans un communiqué.

Le week-end dernier, près de 5.000 personnes s'étaient installées à Saint-Parize-le-Châtel, dans le sud de la Nièvre. Elles étaient finalement reparties mardi. Des masques et gels hydroalcooliques avaient été distribués par l'Agence Régionale de Santé pour tenter de limiter les risques de propagation du coronavirus.