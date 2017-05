Préjudice d'anxiété : 755 mineurs de charbon de Moselle devant la Cour d'Appel

Un amphitéâtre de la Faculté de droit a dû spécialement aménagé pour cette audience exceptionnelle. Les anciens mineurs du bassin houiller réclament la reconnaissance du préjudice d'anxiété pour leur exposition aux produits toxiques durant l'exploitation des mines.

Des mineurs retraités sur les bancs de la fac. A audience extraordinaire, dispositif extraordinaire. Pour examiner la demande de reconnaissance du préjudice d'anxiété de 755 anciens mineurs de Moselle, la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a dû se délocaliser au sein de la Faculté de droit, sur le campus du Saulcy. Car la quasi totalité des plaignants avait fait le déplacement ce vendredi 12 mai, avec des bus spécialement affrêtés par la CFDT.

La longue liste des poisons de la mine

Les mineurs avaient obtenu gain de cause, en juin 2016, devant le Conseil des Prud'hommes de Forbach, qui leur avait accordé à chacun une indemnité de 1000 euros. Une somme jugée insuffisante (ils réclament entre 15.000 et 30.000 euros). Mais surtout, la justice n'était pas allé assez loin, selon eux, dans la reconnaissance de la multiplicité des expositions aux produits toxiques : poussières responsables de la terrible silicose, amiante, hydrocarbures, solvants chlorés...

Les caisses contenant les 755 dossiers d'anciens mineurs mosellans © Radio France - Clément Lhuillier

C'est pas pour les sous, c'est pour qu'on reconnaisse les dangers : on respirait la poussière, on pouvait pas toujours mettre des masques. Aujourd'hui, j'ai peur d'aller faire un scanner - Michel, ancien mineur à Grosbliederstroff et Forbach

Michel, mineur retraité Copier

Selon François Dosso, lui même ancien mineur et qui porte ce dossier pour la CFDT, 25 mineurs sont décédés depuis le début de la procédure en 2013, et plus de 180 souffrent de maladies, parfois grave. Marc est de ceux la. 75 ans, dont 40 à la mine. Et depuis sa retraite ,"il a été opéré de la prostate, a perdu un bout de poumon, a eu un cancer de la peau" raconte sa femme, Irma, venu le soutenir à l'audience. "Beaucoup de ses anciens camarades sont partis, alors il serait quand même temps de leur donner quelque chose." Tous en sont convaincu, c'est le travail à la mine qui est responsable de la dégradation de leur santé et qui fait peser, sur chacun d'eux, la menace d'une maladie.

Les survivants de l'exploitation des mines vivent aujourd'hui dans la crainte, avec une épée de Damoclès au dessus de la tête - Maïtre Jean-Paul Teissonnière, avocat des anciens mineurs.

Maître Jean-Paul Teissonnière, avocat des anciens mineurs Copier

Pour l'avocate de Charbonnage de France, il est inacceptable de laisser dire que les Houillères de Lorraine n'ont pas rempli leur devoir de sécurité. "L'ensemble des mesures qui existaient à l'époque de l'exploitation des mines ont été mises en place, argumente Maître Moukanas. La conscience du danger d'un employeur ne peut être appréciée qu'au moment de l'exploitation, et non pas avec les yeux de 2017." Quand à la question du préjudice d'anxiété, la défense de Charbonnage de France s'appuie sur la jurisprudence de la cour de Cassation, qui limite ce préjudice.

Maître Moukanas, avocate de Charbonnage de France Copier

La Cour d'appel de Metz rendra sa décision le 7 juillet prochain.