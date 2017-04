Premier feu de forêt en Cote-d'Or : 1 hectare de sous-bois détruit à Corcelles les Monts

Il y a eu plusieurs feux de broussailles déjà en Côte-d'Or mais pour les pompiers du département l'incendie de cette fin de semaine à Corcelles les Monts marque le début de la saison des feux de forêts.

Ils marquent le coup sur leur page Facebook ce vendredi soir, les pompiers de Côte-d'Or annoncent le lancement de la saison des feux de forêt, alors même que les pompiers du Sud-Ouest de la France ont lutté plusieurs heures contre le premier gros incendie de pins en Gironde où près de 1000 hectares sont partis en fumée.

"Un groupe d'intervention feux de forêts a été engagé sur la commune de Corcelles les Monts pour un feu dans le sous-bois entre le village et l'antenne du Mont Afrique, détaille le post Facebook du SDIS 21 (service départemental d'intervention et de secours). Attisé par un vent soutenu, situé proche des habitations et dans une zone escarpée, le feu s’est rapidement propagé à la végétation. Les soldats du feu ont ainsi protégé le pavillon le plus menacé et ont ensuite traité le feu au moyen de 3 camions citerne feux de forets (CCF) de Dijon Nord, Dijon Est et Gevrey Chambertin. Un poste de commandement a été engagé pour coordonner les actions. Au final, ce premier feu de foret de l'année en Côte d'Or a détruit environ 1 hectare de sous-bois."

Ce vendredi après-midi aussi un incendie a ravagé trois hectares d'un champ à Montberthault, entre Epoisses et Rouvray...