Première attaque en Soule de l'ourse Claverina

Larrau, France

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques parle de "forte présomption", mais pour Jean-Marc Bengochea, il n'y a aucun doute : c'est bien l'ourse Claverina qui est à l'origine de l'attaque qu'il a subi dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril.

L'éleveur, également maire de la commune de Larrau, a signalé mardi soir la découverte d'une brebis morte aux services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). "On a d'abord pensé à un chien errant. Le lendemain, les agents de l'ONCFS ont fait un constat, en nous informant qu'ils avaient de gros doutes. On a reçu les informations de la géolocalisation de l'ourse ce soir, vers 19h, et le préfet m'a indiqué que Claverina se trouvait à 500 mètres du lieu de l'attaque à 4h du matin."

"Une brebis est venue à la maison, complètement affolée" Jean-Marc Bengochea Copier

"On ne pensait pas qu'elle pouvait descendre si près des fermes"

Pour l'édile, c'est le désarroi qui domine. "On sait que cette ourse est habituée à faire des va-et-vient entre la Navarre et la Soule. On n'aurait jamais pensé qu'elle allait descendre aussi bas. D'ici 15 ou 20 jours, tous les troupeaux vont monter, il y aura forcément de nouvelles attaques, c'est une grosse inquiétude."

Les éleveurs souletins envisagent de se réunir dans les prochains jours. Ce vendredi, "le rapport de l'ONCFS fera l'objet d'une expertise technique de la DDTM" indique la préfecture, "afin d'activer, dans les meilleurs délais, une éventuelle procédure d'indemnisation.