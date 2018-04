Auxerre, France

Le couple de Français est accusé d'avoir tué Sophie Lionnet, âgée de 21 ans dont le corps carbonisé avait été retrouvé dans le jardin de leur logement du sud-ouest de Londres le 20 septembre 2017.

Elle reconnait avoir frappé violemment la jeune fille

Vendredi, à la barre à Londres, Sabrina Kouider,35 ans a avoué en pleurant avoir frappé "très fort" la victime de 21 ans avec un câble électrique sur les bras, les jambes, parce qu'elle se sentait "trahie". "Elle disait qu'elle était désolée. Moi je pleurais. Je disais pourquoi, Sophie, pourquoi?"expliquant avoir fait "une crise de panique".

Au début de l'audience Sabrina Kouider a raconté son parcours chaotique et s'en est pris à son compagnon : "Il était avec moi pour le sexe, et l'argent rien d'autre." Sabrina Kouider, dépeint Ouissem Medouni, comme un homme infidèle et violent.

Une femme décrite comme manipulatrice

Elle naît en Algérie, où elle grandit auprès de sa grand-mère avant de rejoindre ses parents en France. Elle explique qu'un oncle a abusé d'elle ce qu'elle a toujours tu. Elle rencontre Ouissem Médouni en France en 2001, avant de débuter une relation entrecoupée de ruptures, pendant laquelle elle a deux enfants avec deux autres hommes. Un ancien ami décrit une femme "manipulatrice", capable de "charmer" de "mentir" et de s'en prendre aux "plus faibles".

Une obsession pour Mark Walton

Sabrina Kouider s'installe à Londres en 2004 puis rencontre sept ans plus tard, Mark Walton, fondateur du boys band irlandais Boyzone, avec qui elle a eu son second enfant. Pour l'accusation, Kouider et Medouni ont développé une véritable obsession pour Mark Walton. Ils accusaient Sophie Lionnet de comploter avec lui contre leur famille ce qui a entraîné la mort de la jeune fille après un violent interrogatoire.

