Première comparution immédiate pour mise en danger de la vie d'autrui en Seine-Saint-Denis

Cinq personnes ont été placées en garde à vue, ce jeudi, pour non respect du confinement

Une première personne sera jugée en comparution immédiate, ce vendredi, en début d’après-midi, en Seine-Saint-Denis, après avoir été interpellée pour mise en danger de la vie d'autrui et outrage à agent, selon les informations de franceinfo. L’individu a été arrêté jeudi après-midi alors qu’il n’avait pas d’attestation pour justifier sa présence dehors et a mordu un policier.

huit personnes en garde à vue

Il fait partie des cinq personnes placées en garde à vue jeudi dans ce département pour non-respect des règles de confinement pendant l’épidémie de coronavirus et, pour certaines d’entre elles, pour rébellion et outrage à agent. Deux autres ont écopé d’un rappel à la loi et ont été relâchées. Les dossiers des deux dernières sont en cours de traitement au parquet de Bobigny.

Par ailleurs, trois nouveaux individus ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi à Bobigny et placés en garde à vue également pour mise en danger de la vie d’autrui car ils n’avaient pas d’attestation justifiant leur présence à l’extérieur.