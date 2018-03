Au premier jour du procès des meurtriers présumés de Sophie Lionnet ce lundi, l'accusation a pris la parole et livré des éléments nouveaux sur la mort de la jeune icaunaise et sur la personnalité de la mère de famille qui l'employait.

Le procès des meurtriers présumés de Sophie Lionnet, s'est ouvert à Londres ce lundi 19 mars. Sophie Lionnet est cette jeune Française au pair dont le corps calciné avait été retrouvé fin septembre dans le jardin de ses employeurs à Londres. Elle a étudié à Auxerre (Yonne) et vécu à Paron (Yonne) où réside sa mère. Ce lundi matin, la cour criminelle d'Old Bailey a tiré au sort les douze jurés puis écouté l'accusation sur les charges retenues contre les deux accusés.

De multiples fractures découvertes sur le corps de Sophie Lionnet

D'après nos confrères de la BBC et du Sun, l'accusation a livré deux séries de faits importants dans ce dossier. D'abord sur les circonstances de la mort de Sophie Lionnet. Son corps portait de nombreuses fractures, au sternum, à la machoire ainsi que sur quatre côtes. Cela accrédite la thèse d'une mort violente. Le couple de Français qui hébergeait la jeune fille au pair a reconnu avoir cherché à faire disparaître le corps mais nie l'avoir tuée.

Sabrina Kouider la soupçonnait de s'être liguée avec son ex

Ensuite, l'accusation a rapporté les allégations de Sabrina Kouider, la mère de famille. Selon elle, Sophie s'était liguée avec son ex-compagnon, Mark Walton, le co-fondateur du groupe Boyzone. Et d'après l'accusée celui-ci contrôlait la jeune fille avec de la "magie noire !" Sabrina Kouider qui aurait aussi parlé lors de ses auditions d'un vol de diamant ou encore d'avances sexuelles de la part de Sophie Lionnet sur des membres de sa famille.

Naïve et vulnérable

Mais L'accusation britannique décrit surtout la jeune française comme naïve et particulièrement vulnérable. Une proie facile à exploiter et dont on peut abuser.