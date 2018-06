Saint-Étienne, France

L’un des trois accusés comparaissait pour "violences volontaires" ayant entraîné la mort et pour les deux autres pour "non-assistance à personne en danger". Pour la partie civile, la mère et le frère la victime, il faut absolument remettre en perspective le rôle de chacun des accusés. Maitre Fabien Lambert l'avocat de la partie civile.

Maître Fabien Lambert avocat des parties civiles Copier

Un procès, sur fond de misère sociale et l’alcoolisme.

Le principal accusé a avoué avoir porté les premiers coups avec un manche de balai et peut être des coups de pieds, coups qui vont entraîner la mort mais plus tard après une agonie sans doute longue. Ses deux acolytes eux n’ont pas prévenu les secours a temps et quand il l’on fait à 11 heures le lendemain, il était trop tard pour Muriel, cette femme de 48 ans découverte sans vie par les pompiers dans son appartement à Roanne.

Des accusés aux parcours difficiles

Ce qui réunit ces trois accusés ce sont des enfances fracassées, des parents violents ou absents et des parcours scolaires en échec total et pour deux d'entre eux l'alcool et la drogue qui faussent tout jugement et brouillent totalement leur sens moral. Ce qui se dessine dans les auditions des témoins du jour, c'est la dérive sociale de ces trois individus en rupture avec la société. Au moment des faits l’auteur des coups est quasiment SDF et loge dans l'appartement de son pote tout comme la victime, elle aussi en rupture avec la société.

La suite du procès est assez simple, le principal accusé a avoué, les deux autres n'ont rien à voir avec les coups, mais leur passivité face aux événements pourraient aussi leur valoir la prison. Les auditions des experts psy vont peser lourd dans la balance vendredi matin. Le verdict est attendu lundi soir.