Première rentrée pour une nouvelle école Montessori dans les Landes

Enfin ! Le 2 octobre, l'école du soleil ouvre ses portes à Estibeaux, entre Dax et Peyerehorade. Plus d'un an et demi de gestation pour des parents qui rêvent d'un autre enseignement, la pédagogie Montessori.

Un autre École est possible. Pas meilleure, mais différente ! A Estibeaux, au sud de Dax, dans une semaine, ouvre une toute nouvelle école tous niveaux basée sur la pédagogie de Maria Montessori *qui vise à développer tous les talents des enfants.

J'ai envie de tester cette année. Mélanger les âges et les niveaux, c'est plus de fraternité. Cette approche qui met l'enfant au centre me plaît beaucoup - Orane maman qui inscrit sa fille

France bleu Gascogne vous a parlé du projet dès son origine, il y a un an et demi, un combat mené par une maman, Isabelle, sensible au bien-être de l'enfant, à l'éducation bienveillante, à une pédagogie alternative au cadre de l'Education Nationale.

Ca y est ! C'est concret ! Il y a désormais une école, deux enseignantes : une éducatrice et une jeune anglaise qui permet à l'école d'être bilingue français/anglais.

Tous mes élèves viennent avec le sourire. Notre but, c'est le plaisir d'apprendre, développer l'autonomie et la confiance en soi. Et ça marche puisque les enfants ne sont pas en retard par rapport aux écoles classiques. Au contraire ! - Annabelle éducatrice formée à Montessori

La première rentrée de l'école du soleil à Estibeaux aura lieu dans une une semaine pile , le 2 octobre. Vous pouvez encore inscrire vos enfants, tout au long de l'année, sur le site de l'association montessori-landes.org.

L'école du soleil accueille des enfants âgés de deux ans et demi jusqu'à 11 ans.