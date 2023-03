Première session de la Cour criminelle en Côte-d'Or : une justice plus rapide mais sans émotions ?

C'est une révolution dans le monde de la justice. Pour la première fois en Côte-d'Or, la Cour d'assises va juger un accusé sans l'aide d'un jury populaire. Dans la salle, plus de jurés, mais une cour composée de cinq magistrats. D'ailleurs, on ne parle plus de Cour d'assises, mais de "Cour criminelle". La première session se tient jeudi 9 mars et vendredi 10 mars. Les magistrats se donnent deux jours pour juger un homme accusé de viol sur des mineurs de moins de 15 ans, alors qu'habituellement une affaire aux Assises prend quatre à cinq jours.

Cette formule "allégée" des Assises sera réservée aux accusés qui encourent une peine de 20 ans de prison maximum. Cette cour criminelle doit permettre d'accélérer le traitement des dossiers. Plus la peine de passer une demi-journée pour tirer au sort et d'installer six jurés. Fini les explications, les rapports et les délibérés qui durent des heures, les magistrats professionnels sont censés aller plus vite. "On nous parle d'un gain de temps de 12%, et on a du mal à être convaincus" explique Jean-Philippe Schmitt, le bâtonnier de Dijon. "Dans une cour d'assises, il y a trois magistrats professionnels, là, il en faudra cinq. On devra donc en prendre deux ailleurs qui vont manquer à d'autres affaires. On parle de gagner du temps, mais le gain en vaut-il la peine ? Les Assises, c'est un moment d'émotions et d'explications nécessaires pour les proches des victimes, et là, on va s'en priver."

Une justice sans émotions ?

Faut-il craindre une justice au rabais ? Dans ce dossier de viol sur mineur, Maitre Chloé Bonnat défend la famille d'une victime et pour l'heure, elle n'est pas très emballée par cette nouvelle formule de "Cour criminelle" : "Dans le dossier qui va nous occuper, il y a trois parties civiles, quatre victimes et un auteur qui conteste tout. Et on va juger tout cela en deux jours. Est-ce suffisant ? À mon avis, ça change tout, on va devoir s'adapter, car on ne plaide pas devant des magistrats professionnels comme on plaide devant des jurés. Dans les dossiers criminels, il y a de l'émotion, et le juré populaire y est plus perméable. Aller plus vite pour faire moins bien, ce n'est pas une bonne idée. Je reste donc très réservée sur cette réforme."

"Les droits de la défense et les débats seront respectés"

Thierry Pocquet du Haut-Jussé, le procureur général près la Cour d'appel de Dijon ne partage pas du tout ce sentiment. "On ne peut pas parler d'une justice au rabais" affirme-t-il. "Évidemment, en l'absence d'un jury populaire, pas besoin de faire de pédagogie sur des choses élémentaires et connues des magistrats comme les traces ADN, mais il y aura bien des débats. Les experts et les témoins seront entendus. Le temps et la parole de la défense comme celle de l'accusation ou des parties-civiles seront respectés. Et pour finir, les modalités du délibéré restent les mêmes, avec une série de questions sur lesquelles il faut se prononcer et un vote à bulletins secrets."

L'année dernière, la Cour d'assises de Côte-d'Or a jugé 14 affaires. Il y a actuellement 23 dossiers en attente, soit un délai de presque deux ans pour les accusés et les victimes.

Pour l'instant cette nouvelle formule démarre progressivement. Au-delà de cette première session de la cour criminelle, il faudra attendre le 3 juillet pour un nouveau dossier. À terme, on estime en Côte-d'Or qu'un crime sur deux sera jugé par la cour criminelle.