Première soirée calme pour les forces de l'ordre mobilisées pour le weekend taurin de Nîmes

La première soirée du weekend taurin de Nîmes s'est révélée plutôt calme pour les forces de l'ordre. Les gendarmes du Gard ont procédé à près de 3 200 contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants dans la soirée de vendredi à samedi aux principales sorties de la ville entre 20h et 1h du matin. Au total ils ont procédé à 13 rétentions de permis de conduire, huit pour alcoolémie et cinq pour stupéfiants. Aucun incident grave ne s'est produit au cours de ces opérations de contrôle qui seront renouvelées tout au long du weekend.

De son côté, la police n'a pas noté non plus de problèmes majeurs. Dans la globalité, les horaires de fermeture des établissements et le couvre-feu ont été respectés.