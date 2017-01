Première victime de la route en Indre-et-Loire

Un homme de 90 ans est mort ce dimanche après-midi dans un accident de la route sur la départementale 910, ex-nationale 10, entre Sainte-Catherine-de-Fierbois et Villeperdue, au sud de Tours. Il y a également trois blessés dont un grave dans cette collision frontale.

Les pompiers d'Indre-et-Loire ont été appelés en milieu d'après-midi ce dimanche, pour un accident grave entre Sainte-Catherine-de-Fierbois et Villerdue, sur la départementale 910, ex-nationale 10. Dans la collision frontale, le bilan est lourd : un mort, une blessée grave et 2 blessés légers.

La première victime de la route de l'année 2017 en Indre-et-Loire

La victime est un homme de 90 ans originaire de Montbazon. Une jeune femme de 25 ans est très gravement touchée, "polytraumatisée" précise le communiqué des pompiers d'Indre-et-Loire arrivés rapidement sur les lieux de l'accident. Elle a été désincarcérée et transportée en urgence à l'hôpital Trousseau de Tours, tout comme deux hommes de 40 ans qui sont plus légèrement blessés. On ignore pour l'instant les causes de l'accident.