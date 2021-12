Première victoire de la saison pour l'Ariégeoise Perrine Laffont en Suède

Perrine Laffont a retrouvé le sourire ! L'Ariégeoise a signé dimanche son premier succès de la saison en Coupe du monde en remportant l'épreuve de bosses parallèles à Idre Fjäll (Suède). La championne olympique 2018, en difficulté la semaine dernière à Ruka (Finlande) en ouverture de la saison (4e), s'était déjà bien relancée la veille en s'offrant un premier podium en single (2e). La quadruple tenante du titre prend, du même coup, la tête du classement général.

"C'est un beau week-end. Il y a eu quelques réglages à faire après Ruka mais il y avait surtout de l'incompréhension par rapport aux jugements", a déclaré la Française à l'AFP. "Il y avait un peu de doute mais on a discuté avec les juges. S'ils avaient bien fait leur travail, j'aurais été sur la boîte. Ça a un peu mieux payé ce week-end, c'est cool". Perrine Laffont aborde ainsi dans les meilleures dispositions l'étape française de la Coupe du monde, vendredi et samedi à l'Alpe d'Huez. "On a hâte d'y être, a-t-elle expliqué. Je vais essayer de faire au mieux parce qu'on a beaucoup skié et ça s'est vite enchaîné. Il n'y a pas de temps de repos, il va falloir faire avec la forme du jour. Mais ça va faire du bien de voir les fans français, les amis, la famille. Cela fait longtemps qu'on attend ça, depuis Megève en 2018."