Première victoire des licenciés de Darbo à Linxe

Le tribunal de Dax vient d'ordonner au vendeur et au repreneur de Grammax de communiquer au comité d'entreprise le contrat de vente ainsi que le business plan.

Le tribunal de Dax condamne les sociétés Sonae et Grammax à livrer les secrets de la vente de Darbo, un an avant la liquidation et le licenciement de 130 salariés. A compter du 1er février, sous astreinte de payer 1000 euros par jour, si les documents ne sont pas fournis. Il s'agit du contrat de cession et du plan d'affaire. Les salariés soupçonnent une entente qui aurait abouti à la fermeture de l'usine sans financer un plan social.

Les Darbo défendus par maître Rilov veulent utiliser ces documents pour poursuivre leurs anciens employeurs au pénal.

C'est une première victoire, un soulagement. Nous irons jusqu'au bout pour faire condamner ces gens qui ont exploité tout le monde - Vincent Laforie, du CE de Darbo

Sonae et Grammax peuvent faire appel. Mais cet appel n'est pas suspensif. La décision de la justice de Dax est exécutoire.