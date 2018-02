La neige est arrivée par l'Est-Var lundi matin. Lundi après-midi, cet épisode concerne l'ensemble du Var et l'est des Bouches-du-Rhône. Il pourra aller jusqu'à Vitrolles voire Marseille avec entre trois et cinq centimètres de neige. Mercredi, l'ensemble des Bouches-du-Rhône sera concerné.

La neige tombe sur une bonne partie du Var depuis lundi matin, selon la préfecture du Var. Elle est arrivée par l'est du département avant de gagner l'intérieur. Lundi après-midi, ces chutes de neige à très basse altitude s'étendent à l'ensemble du Var jusqu'à l'est des Bouches-du-Rhône lundi après-midi. Ces chutes de neige s'estomperont dans la nuit de lundi à mardi.

Jusqu'à 20 centimètres de neige

Les cumuls de neige attendus sur l'ensemble de l'épisode peuvent atteindre dans le Var jusqu'à localement 2 à 5 cm sur les zones littorales (souvent un simple saupoudrage) et dans l'intérieur le plus souvent entre 5 et 10 cm, localement jusqu'à 20 cm dans le centre Var.

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a pris un arrêté d’interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’autoroute A8 et A57. Mais des automobilistes signalent sur France Bleu Provence que des poids lourds bravent l'interdiction, malgré la mise en place de zones de stockage.

De la neige jusqu'à Vitrolles lundi après-midi

Dans les Bouches-du-Rhône, l'épisode neigeux va concerner lundi après-midi l'est du département. Selon les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, "il pourra aller jusqu’à Vitrolles voire Marseille et pourrait entraîner 3 à 5 cm de neige au sol". C'est par Aubagne, Trets et la Ciotat que les flocons vont arriver avant de gagner Aix-en-Provence et les hauteurs de Marseille.

-3° C mardi à Marseille

Ce lundi matin, il faisait -1°C à Marseille. Mais "on va encore perdre entre un et trois degrés" mardi, qui sera "la journée globalement la plus froide" a précisé Patrick Galois, prévisionniste à Météo France. Un phénomène qui "arrive rarement sur la France où il y a souvent une ville côtière qui échappe aux gelées", a ajouté le prévisionniste, évoquant pour mardi -3°C à Marseille.

Possibles perturbations mercredi dans les Bouches-du-Rhône

Le mercredi 28 février, l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône sera concerné par des chutes de neige. Des perturbations sont à craindre. En particulier concernant les transports.

Pour faire face à ces intempéries, du personnel d’astreinte est placé en garde dans les casernes pour intervenir plus vite. Le personnel disponible est recensé afin de compléter si besoin le potentiel des 500 pompiers de garde. Des véhicules sont équipés de chaînes dans tous les centres afin d’accéder sur tous les sites. Des lames de déneigement équipent les véhicules polyvalents de surveillance et d’interventions afin de permettre là aussi d’ouvrir la route à des engins de secours. Une répartition d’ambulances tous terrains et de véhicules médicalisés 4x4 est effectuée sur les zones à risques en fonction de l’évolution météo. Des moyens spéciaux de type chenillette peuvent également être mobilisés si nécessaire. Et un suivi permanent de la météo et de ses conséquences sur la circulation.

Un week-end printanier

A partir de mercredi après-midi, "le redoux arrive de façon assez rapide" et "dimanche pourrait même être quasiment une journée printanière avec des températures proches des 15°C voire au-dessus, au sud de la Loire", a noté le prévisionniste Patrick Gallois.