Premières interpellations à Avignon en marge du match France-Maroc

Trois personnes ont été interpellées à Avignon ce mercredi soir, en marge de la demi finale de la coupe du monde de football entre la France et le Maroc. D'après des informations de la police, deux d'entre elles étaient en possession de mortiers. La troisième personne a été interpellée pour refus d'obtempérer et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un policier a été blessé et un véhicule percuté.

ⓘ Publicité

Près de 150 policiers sont mobilisés à Avignon ce mercredi soir. La préfecture a pris un arrêté interdisant d'avoir sur soi du matériel de protection (masque, boucliers improvisés ou cagoules). Autour des remparts et dans les principales avenues au sud d'Avignon, les objets coupants sont interdits ainsi que les bouteilles en verre, les fumigènes, les jerricans d'essence ou les feux d'artifice.

Neuf personnes avaient été interpellés samedi dernier lors des quarts de finale. Un camion avait été attaqué en marge des célébrations du match Maroc-Portugal et des vitrines de commerce brisées, ainsi que des abri bus.