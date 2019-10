"On prend un peu plus de précautions" : les commerçants de Cherbourg inquiets après trois cambriolages

Cherbourg, France

Désormais, Joséphine Piquot redouble de vigilance au moment de fermer son centre d'aquabiking (O'Spabike), rue Christine à Cherbourg. La semaine dernière, dans la nuit du 14 au 15 octobre elle s'est fait cambriolée, sa porte vitrée a été brisée et la caisse subtilisée. Alors elle n'est plus vraiment tranquille : "le sentiment d'insécurité a augmenté un peu, explique-t-elle, on se dit que s'ils l'ont fait une fois, ils pourraient très bien le refaire". Alors elle ne laisse plus rien dans sa caisse le soir et vérifie plusieurs fois que la porte est bien fermée avant de quitter sa boutique. "Mais on pense aussi aux voisins commerçants ou aux habitants, on est plus vigilants maintenant" raconte la jeune employée.

Depuis le début du mois, trois commerces ont été "visités" à Cherbourg, dans le centre : O'spabike, le cinéma l'Odéon, mais aussi la boutique de vêtement Marc L'Hermite, rue Louis XVI, à Cherbourg. Deux individus ont tenté de la cambrioler le 8 octobre dernier. "Quand je suis arrivé le matin à 9h30, j'ai constaté que ma vitrine était cassée", raconte la commerçante Dominique Trenel, "donc j'ai appelé la police, mais ils avaient déjà été prévenus par une voisine". Sa boutique est pourtant équipée d'une alarme mais elle ne s'est pas déclenchée. "Je l'ai fait vérifier, et puis je fais bien attention à la mettre en partant, je ne laisse rien dans la caisse, mais que voulez-vous que je fasse de plus ?" demande la commerçante.

Deux individus ont tenté de cambrioler la boutique le 8 octobre dernier, mais ils ont été surpris par une voisine. © Radio France - Théo Hetsch

Au mois de décembre, le nombre de cambriolages ou de tentatives de cambriolages augmente de 20%

Pas de panique, répond-on au commissariat de Cherbourg. D'après les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agit pas de voleurs en série. Mais les policiers restent vigilants. Avec l'approche des fêtes, leur présence sur la voie publique va monter en puissance. Actuellement, dix personnes du groupement de sécurité publique s'occupent de patrouiller en ville. On les voit notamment en VTT parfois. Mais dès le mois de décembre, d'autres services vont les rejoindre. Car en décembre, le nombre de cambriolages ou de tentatives augmente de 20%.

"Je conseille aux commerçants de bien faire attention à leur caisse et à la clientèle qui peut arriver, ne pas hésiter à nous appeler s'ils remarquent quelque chose de louche, mais surtout il faut faire attention aux fermetures" explique le commandant Grégoire Beck-Fuchs, adjoint au commissaire central de Cherbourg. "Et puis pour les particuliers, quand les gens s’absentent un certain temps, l'achat d'un petit coffre-fort basique, mais fixé au mur, peut être un bon investissement. On y met ses bijoux, ses objets de valeur et son argent et bien souvent, ça suffit à dissuader les cambrioleurs" juge le policier.