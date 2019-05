Preneur d'otage à Blagnac : le message obscur d'un petit délinquant

Blagnac, France

Equipé d'une caméra go-pro autour du cou et d'un smartphone, le preneur d'otages a commenté en direct sur les réseaux sociaux ce qu'il était en train de faire, ce mardi.

"Je ne suis pas un terroriste"

D'une voix grave et plutôt calme, Yanis explique qu'il n'est pas un terroriste mais qu'il fait ça "pour que les gens vivent mieux" sans préciser sa pensée mais en affirmant que tout le monde aura compris. Et puis plus confusément, en cherchant ses mots, il raconte avoir été recruté par une "milice armée" qui cherche "à ce que l'Etat soit plus juste". Il affirme que cette milice mènera une action à Paris prochainement, "à Bastille. C'est une info. Cadeau". Il ne mentionne jamais les Gilets jaunes. D'autres vidéos de cette retransmission le montrent, arme à la main, en train de déplacer les otages de la boutique à l'appartement attenant, de leur demander de regarder par la fenêtre. Il les vouvoie.

Ce garçon, qui aura 18 ans le mois prochain, est bien connu de la police municipale blagnacaise pour des fugues, des vols... nous expliquait le maire Joseph Carle sur l'antenne de France Bleu Occitanie. Le procureur décrit "un jeune homme un peu perdu" qui a laissé chez lui un texte dans lequel les enquêteurs ont décelé une forme de dépression. Il y évoque une maladie et fait allusion au mouvement des gilets jaunes qu'il soutient. Le procureur de Toulouse a précisé hier qu'il avait été interpellé en décembre dernier lors d'un samedi de mobilisation et poursuivi pour sa participation à un rassemblement en vue de commettre des violences. Mais hier soir avant même le début de la garde à vue le procureur doutait d'un engagement politique ou social clair de la part du preneur d'otage. Des convictions dont doutait aussi Joseph Carle ce matin : "Etait-il là pour soutenir une thèse, être dans une démarche de démonstration pour passer sur les médias ? Je pense qu’on le saura assez vite, mais l’enquête devra le déterminer".

Au lendemain de la prise d'otage, les Gilets Jaunes Toulouse refusent tout lien avec Yanis et réfutent l'existence d'une milice.

