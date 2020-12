Préparation militaire pour 25 jeunes réservistes : une première en Mayenne

Ils sont fonctionnaire, étudiant, jeune actif et leur ambition est de servir leur pays. Venus d'horizons très divers, 25 jeunes ont suivi une formation militaire, auprès des gendarmes de la Mayenne, pour devenir réservistes et ainsi pouvoir venir en renfort de la compagnie de 180 réservistes mayennais.

Pendant 15 jours, hébergés à l'internat du lycée Haute-Follis, à Laval, ils ont appris les fondamentaux du métier, comment effectuer un contrôle à pied, par exemple, ou se servir d'une arme, mais aussi, comme le précise de colonel Denis Aubert, "acquérir l'esprit militaire".

Réserviste, c'est quoi?

Un réserviste est rémunéré pour aider les gendarmes du département et les assister dans leurs missions de sécurité, de protection de secours. Une fois la formation effectuée et les examens réussis, les stagiaires pourront devenir agent de police judiciaire adjoints et rejoindre le terrain.

Jeune réserviste sur le terrain en Mayenne - Denis Aubert

"Ce que j'aime, l'adrénaline, aussi!"

Céline est parisienne, fonctionnaire à Paris. Pourquoi cet engagement ? " Cela correspond bien à mon caractère, dit-elle, je suis curieuse, j'aime apprendre, j'aime me sentir utile et j'aime l'adrénaline".

Etudiant et réserviste - Denis Aubert

Etudiant ingénieur et réserviste

Sydney est étudiant ingénieur et lui, ce qu'il aime dans cette carrière militaire, c'est le contact humain :" Penser que je peux être utile aux autres, leur venir en aide, moi, ça me prend aux tripes. C'est passionnant".

"Enthousiasmant", pour le colonel Aubert

Face à ces jeunes, motivés, pour le colonel Denis Aubert, le patron des gendarmes de la Mayenne "c'est enthousiasmant, dit-il, c'est un véritable bain de jouvence, de voir ces jeunes, tellement investis dans le désir de servir et d'autant plus, ajoute-t-il, que ces jeunes viennent d'horizons très différents et qu'ils vont diffuser les valeurs d'engagement, aussi, dans leur entourage".

Des jeunes qui vont se retrouver sur le terrain, dans les prochains jours, très utiles, sur les contrôles routiers, dans cette période de crise sanitaire. L'an dernier, déjà, 5 000 heures de réservistes avaient été utiles pour soutenir les effectifs de la gendarmerie.