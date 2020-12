Près d'Argentan, les habitants surpris par la mise en examen de Fourniret dans l'affaire Logé

Un peu d'espoir peut-être pour la famille de Lydie Logé, jeune femme disparue en 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet dans l'Orne. Le tueur en série Michel Fourniret a été mis en examen ce mardi pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Les habitants sont surpris par ce rebondissement.

27 ans après la disparition de Lydie Logé, le 18 décembre 1993, les souvenirs des Jajoléens se sont un peu évaporés. Mais lorsqu'elle a entendu que Michel Fourniret était mis en examen dans cette affaire pour "enlèvement et séquestration suivis de mort", Nicole s'est replongée en 1993.

"Ça nous a fait peur, raconte cette voisine de la jeune femme disparue, parce qu'on s'est dit qu'on était quand même un petit village, il ne se passe jamais rien. Et là tout d'un coup, il nous arrive Fourniret. On sait qu'il a fait beaucoup de mal ailleurs donc on a du mal à croire que l'on s'est trouvé à côté de lui sans le savoir."

Lydie Logé avait 29 ans lors de sa disparition, son corps n'a jamais été retrouvé. François espère que la justice tient vraiment le coupable. "Pour moi, ce n'est qu'une étape puisque ce n'est pas la première fois que Michel Fourniret est mis en examen dans des affaires de disparition. C'est encore une de plus."

Ça serait bien que l'affaire se dénoue et que la famille soit soulagée

Un autre habitant, Fernand, aimerait maintenant que Michel Fourniret livre des éléments précis à la justice, lui qui ne croyait pas que l'enquête puisse de nouveau être ouverte. Les Jajoléens espèrent rapidement des aveux du tueur en série, pour que le petit village puisse tourner définitivement la page Lydie Logé.