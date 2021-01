Loiret : huit heures de négociations pour faire descendre un homme suicidaire perché sur le toit d'une maison

Longue intervention de la police et des pompiers ce lundi à la Chapelle Saint-Mesmin, près d'Orléans. Un homme suicidaire est monté sur le toit d'une maison vers 15h. Finalement, il a été appréhendé sans incident dans la soirée, après près de huit heures de négociations, via une nacelle.

Délicate intervention menée par les pompiers et les policiers loirétains ce lundi à la Chapelle Saint-Mesmin, dans l'agglomération d'Orléans. Un homme suicidaire était monté sur le toit d'une maison, à plusieurs mètres de hauteur, vers 15 heures. Il a fallu une longue négociation pour finalement le faire descendre à 22h40.

"Il a été appréhendé et maîtrisé sans incident", indique la police. L'homme a ensuite été examiné par un médecin avant d'être hospitalisé en psychiatrie à Georges-Daumezon, à Fleury-les-Aubrais.

L'homme avait d'abord menacé de se jeter sur la voie ferrée, avant de parvenir à pénétrer dans une maison rue Eugène-Vannier à la Chapelle Saint-Mesmin, et à monter sur le toit (il s'agit d'une maison avec un toit à environ six mètres de hauteur).

Près de huit heures de négociations

Policiers et pompiers sont venus sur place pour tenter de raisonner l'individu suicidaire. Les négociations ont duré près de huit heures, une échelle a été installée dans l'après-midi "au cas où il voulait descendre". Finalement, deux policiers et un pompier sont montés, avec une nacelle, et ont récupéré l'homme, dans la soirée.