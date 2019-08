Près d'une tonne de cannabis saisie dans un camion en Essonne

Une saisie record pour les gendarmes de l'Essonne. Près d'une tonne de cannabis a été retrouvée dimanche après-midi dans un poids-lourd à Angerville sur la N20 entre Orléans (Loiret) et Étampes (Essonne). La traque avait commencé à 300 km de là, en Haute-Vienne.

Angerville, France

Ce dimanche 25 août, les gendarmes de Haute-Vienne sont d'abord alertés par un appel téléphonique. Cet appel leur signale la présence sur le réseau routier français d'un poids lourds de 3,5 tonnes transportant du cannabis. Les gendarmes ont la description du camion, ils se mettent alors à sa recherche et pour ça, ils sont aidés d'un hélicoptère de la gendarmerie du Loir-et-Cher.

Finalement, en début d'après-midi vers 15h, le camion est localisé dans le sud de l'Essonne, sur la RN 20 entre Orléans (Loiret) et Étampes (Essonne), un axe très fréquenté par les camions. Le chauffeur, seul à bord est interpellé par des motards et les gendarmes découvrent ensuite, dans le camion, plusieurs centaines de kilos de cannabis. L'enquête a été confiée à la section de recherches de Paris. Elle devra déterminer d'où vient la drogue et à qui elle était destinée.