Près d'une tonne de marchandises saisies sur un marché clandestin à Nice

Nice, France

Une descente de police a eu lieu ce dimanche 6 octobre matin sur le boulevard du Mercantour à Nice. Vers 9h les forces de l'ordre, les services d'hygiènes de la mairie et les douanes ont perquisitionné un marché clandestin installé devant un foyer pour travailleurs. Près d'une tonne de marchandises impropres à la consommation ont été saisies et détruites.

De la viande provenant d'abattoirs clandestins

Les forces de l'ordre ont saisi 850 kg de viandes provenant d'abattoirs clandestins mais aussi des fruits et des légumes considérés comme impropres à la consommation. Ces produits ont donc été détruits. Les douanes ont également trouvé près d'une centaine de cartouches de cigarettes de contrebande et une arme à feu. Six personnes sont actuellement en garde à vue pour vente à la sauvette et une personne a été remise à la police aux frontières.