Près d'une tonne et demie de tabac de contrebande saisie en Languedoc-Roussillon

Montpellier, France

Une opération d’envergure nationale a été engagée les 3 et 4 février sur tout le territoire afin de lutter contre les trafics de tabacs. Menée de front dans sept régions et 15 agglomérations, cette opération visant les trafics de tabacs sous toutes leurs formes associait 250 douaniers appartenant à différents bureaux, services et brigades ainsi que des services de police nationaux et municipaux. Dix équipes maître-chien spécialisées dans la détection des tabacs étaient également en soutien du dispositif.

Les contrôles conjoints ont visé tous les axes de circulation de tabac illégal, à savoir les routes et autoroutes, les lieux de revente de tabac à la sauvette ainsi que les épiceries et bars à chicha.

Des saisies à Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze

Pour l’ensemble de l’année 2019, les brigades et services de la douane de la direction régionale des douanes de Montpellier ont saisi 1.351 kg de cigarettes et de tabac, soit l’équivalent de 67.550 paquets de cigarettes, pour une valeur de plus de 460.000 euros. En quantité, comparé à l’année 2018, les quantités saisies progressent de 53 % et le nombre de constatations de 14 %.

Ces saisies ont été principalement obtenues sur l’agglomération et l’aéroport de Montpellier, le port de Sète, l’aéroport de Nîmes-Garons et les villes de Béziers, Lunel, Nîmes, Bagnols-sur-Cèze et Alès, à l’encontre de voyageurs (aéroports et port de Sète), de marins (port de Sète) ou d’établissements effectuant des reventes illicites de tabac-cigarettes.

Plus de 360 tonnes de tabac saisies en France en 2019

Les résultats nationaux de cette opération, de même que les résultats 2019 de la douane française en matière de lutte contre les trafics de tabacs ont été annoncés ce mardi matin, par Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, qui a assisté à une destruction de cigarettes saisies par la direction régionale des douanes de Paris.

En 2019, plus de 360 tonnes de tabacs et de cigarettes ont été saisis par la douane ce qui constitue une augmentation de plus de 49% par rapport à 2018. En 2019, la douane a assuré 110.916 missions consacrées à la lutte contre les trafics de tabac, ce qui représente plus de 25 % d’augmentation par rapport à 2018.