Près de 1 000 euros extorqués à une habitante d'Yvetot

La gendarmerie de Seine-Maritime appelle à la prudence après un nouveau vol par ruse chez une personne âgée, mardi 9 juin, à Yvetot. Un homme s'est fait passer pour un agent des eaux et lui a dérobé sa carte bancaire.

L'homme a retiré 400 et 500 euros à la banque.

Une habitante d'Yvetot s'est fait dérober près de 1 000 euros en quelques instants, mardi 9 juin. Le vol s'est fait en plusieurs étapes.

Tout d'abord, un homme se présente au domicile de cette personne âgée. Il porte un masque sanitaire sur le visage et dit être un agent des eaux. Le voleur parvient à détourner l'attention de cette Yvetotaise et lui dérobe 40 euros en liquide et sa carte bancaire.

Quelques minutes plus tard, la victime du vol reçoit un appel sur son téléphone. Cette fois-ci, un homme se fait passer pour son conseiller bancaire. La dame tombe une nouvelle fois dans le piège et lui donne son code de carte bleue.

Deux retraits de 400 et 500 euros

La retraitée raconte cette histoire à sa fille qui, aussitôt, fait opposition à la banque. Mais il est trop tard : deux retraits, de 400 et 500 euros ont déjà été effectués.

De nombreux vols de ce type ont eu lieu dans la Somme ces derniers temps. La gendarmerie de Seine-Maritime appelle donc à la prudence.