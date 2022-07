Près de 10 millions d'euros de drogue saisie par les douanes de Poitiers sur l'A10

Nouveau record pour une saisie de drogue en 2022 en France : les douanes de Poitiers ont intercepté vendredi 1er et samedi 2 juillet deux camions circulant sur l'autoroute A10. A leur bord : une tonne de résine de cannabis et d'herbe pour l'un, 827 kilos de résine pour l'autre.

Les douanes de Poitiers avaient prévu d'effectuer des contrôles renforcés sur le premier week-end de juillet. Bien en a pris aux fonctionnaires poitevins qui ont effectué une saisie record, la plus grosse de 2022 pour cette administration, en moins de 48h au Nord de Poitiers dans le sens Bordeaux-Paris sur l'autoroute A10. Une quinzaine de douaniers avaient été mobilisés lors de ces opérations de contrôles dynamiques.

La première prise est intervenue vendredi dernier avec 877 kg de résine de cannabis et 128 kg d’herbe de cannabis (pour une valeur totale de près de 5,7 millions d’euros) découverts dans les portes-palettes avant gauche et avant droit, ainsi que dans la cabine d’un ensemble routier réalisant le trajet Espagne-France. La marchandise était conditionnée dans des valises marocaines (procédé de conditionnement des plaquettes dans de la toile de jute), des sacs de sport et des sacs de l'enseigne Tati.

Un second contrôle au hasard... payant pour les douaniers

Le samedi, c'est l'escouade motocycliste de la brigade de Poitiers qui a eu le nez creux en sélectionnant dans le flux un véhicule utilitaire pour le contrôler. Le chauffeur déclare réaliser un trajet Pau-Paris. L'ouverture de la porte arrière de l'utilitaire par les agents permet la découverte de 23 valises marocaines contenant 827 kg de résine de cannabis pour une valeur totale de plus de 4,1 millions d’euros. Un caillou de 7 g d’héroïne est également trouvé au pied du siège passager. La fouille à corps du conducteur permet également de découvrir trois grammes de cocaïne.

La brigade de Poitiers avait déjà réalisé le 30 juin, une saisie de stupéfiants dans le cadre d’un trafic local sur la RD 347. La palpation de sécurité du conducteur se rendant à Poitiers depuis Saint-Jean-de-Sauves avait permis la découverte de trois ovules de cocaïne dans une des poches de son pantalon. Lors de la fouille du véhicule, les agents trouvaient ensuite à l'arrière du siège passager un sac de toile en jute contenant dix pains de résine de cannabis.

Ce jeudi, Gabriel Attal, ministre des comptes publics, se réjouit d'une telle prise : « Je félicite les agents de la brigade des douanes de Poitiers pour ces saisies exceptionnelles qui témoignent de l’engagement quotidien des douaniers dans la lutte contre les trafics de stupéfiants quelle que soit leur échelle et de leur expertise pour protéger notre territoire et nos concitoyens».