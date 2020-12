Près de 10 mois après la mort de F.Perreira à Saint-Ismier, deux personnes mises en examen pour assassinat

Le 14 février au petit matin, à Saint-Ismier (Isère) dans la banlieue grenobloise, le corps sans vie de Felipe Pereira est découvert. Près de 10 mois après, ce jeudi 10 décembre, Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, fait savoir que dans ce dossier deux personnes ont été mises en examen pour assassinat par un juge d'instruction. Toutes deux ont été écrouées.

Un mobile encore flou

Il s'agit de l'ex belle-mère de la victime et de l'un de ses amis, à elle, un chasseur. Tout deux ont une cinquantaine d'années et ont été interpellés dans le Grésivaudan. D'après le procureur, l'ex belle-mère est soupçonnée d'être la commanditaire et son ami l’exécutant. L'enquête devra déterminer précisément les raisons qui ont conduit à un tel drame.

Au tout début de l'enquête, les investigations laissaient penser que l'artisan-plaquiste de 31 ans était tombé dans un guet-apens. Il avait été convié dans cette petite impasse pour ce qui s'est avéré être un faux rendez-vous professionnel.

D'importants moyens de gendarmerie mobilisés

Les enquêteurs se sont ensuite concentrés sur l'entourage de la victimes s'intéressant à cinq personnes. Trois ont été mises hors de cause et deux ont donc été interpellées ce mardi 8 décembre avec le soutien du GIGN de Dijon. "40 gendarmes de la section de recherches de Grenoble, du groupement de gendarmerie de l'Isère, du département des sciences du comportement du service central du renseignement criminel de la gendarmerie nationale de Pontoise ont été engagés", indique le procureur.

Lors des perquisitions, des armes non déclarées ont été découvertes.