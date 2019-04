Près de 100 kilos de résine de cannabis découvert dans un appartement à Draguignan

Draguignan, France

C'est une belle saisie que les policiers de Draguignan ont opéré ce vendredi dans un appartement de la ville. Près de 100 kilos de résine de cannabis, 40 000 euros en petites coupures, quelques dizaines de grammes de cocaïne et un fusil à pompe. La totalité de ces éléments étaient cachée chez une dracénoise de 28 ans, qui se présente comme une nourrice. Elle gardait la marchandise contre rémunération. Elle percevait entre 300 et 400 euros par mois et un peu de cannabis pour sa consommation personnelle. Un lieu de stockage au profit d'un homme de 26 ans que les enquêteurs considèrent comme un grossiste. Cet employé dans le civil revendait par kilo sa marchandise à des détaillants. La valeur à la revente pour les 100 kilos est estimée à 200 000 euros. 4 personnes ont été interpellées dont la nourrice et le grossiste présumés mais ce sont seulement ces deux derniers mis en cause qui ont été déférés ce mardi. "A ce stade de l'enquête, le rôle des deux autres n'est pas encore établi" indique le Procureur de Draguignan, Patrice Camberou qui précise que 4 véhicules ont également été saisis. L'enquête se poursuit, menée conjointement par le commissariat de Draguignan et l'antenne PJ de Toulon "pour déterminer s'il s'agit d'un réseau et quelle en est l'ampleur" conclut le Procureur.