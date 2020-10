Près de 100 personnes hospitalisées dans le Gard à cause du Covid

Comme chaque mardi, l'Agence Régionale de Santé publie les chiffres du Covid dans la région Occitanie. On observe 4 décès de plus en 4 jours dans le Gard.

Les indicateurs du Covid dans la région Occitanie ne vont pas dans le bon sens. Comme tous les mardis et les vendredis l'ARS publie son bulletin d'information. On compte 633 hospitalisations en cours dont 159 en réanimation, 653 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie.

4 décès de plus dans le Gard en 4 jours

Dans le Gard, 91 personnes sont hospitalisées soit 7 de plus que vendredi dernier dont 27 en réanimation (+6). Le nombre de décès depuis le début de la crise sanitaire est de 116 ce qui fait 4 décès supplémentaire depuis vendredi. En Lozère, 10 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du coronavirus et on compte 6 décès depuis le début de la crise sanitaire.