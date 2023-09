Près de 150 personnes réunies en signe de soutien après des dégradations qui visent le maire Grand Charmont

Des dizaines d'élus et de citoyens se sont réunis devant la mairie de Grand-Charmont ce vendredi à 17 heures pour dénoncer les violences et intimidations contre les maires ainsi que le vandalisme sur les bâtiments publics. Le maire de la commune, Jean-Paul Munnier, a été la cible de dégradations et d'injures deux fois en deux semaine.

ⓘ Publicité

Dans la nuit du 27 au 28 août dernier, une voiture a été dégradée devant le domicile de Jean-Paul Munnier, et une lettre d'injures glissée dans sa boite aux lettres. Une semaine plus tard, veille de rentrée scolaire, c'est l'école élémentaire Daniel Jeanney de la commune qui a été visitée et dégradée. Là aussi, une inscription injurieuse à l'encontre du maire est retrouvée sur place.

« Je suis très agréablement surpris de l'ampleur des messages de sympathie que j'ai reçu. Quand on subit un évènement comme celui là, les premiers jours on tient le coup, puis on se demande "Quelle va être la prochaine étape ?"On ne s'est pas engagé dans la vie politique pour se faire agresser » commente Jean-Paul Munnier.

Les élus du groupe Indépendants et Solidaires du Pays de Montbéliard avaient appelé à ce rassemblement pour dénoncer « l'expression abjecte d'une poignée d'habitants reniant la légitimité du maire (…) et mettant en péril le bien vivre ensemble pourtant si nécessaire de nos jours. »

De la fermeté contre la délinquance

Jean-Paul Munnier incrimine une bande d'une « vingtaine de jeunes » ayant commis plusieurs actes de vandalisme sur des biens publics de la commune dans le quartier des Fougères ces dernières semaines. Il ont, selon l'élu, manifesté leur mécontentement envers la décision municipale d'éteindre l'éclairage public la nuit.

Jean-Paul Munnier a remercié les personnes présentes pour leur manifestation de sympathie. © Radio France - Natacha Kadur

« L'appel est lancé à l'État, mais aussi à la justice. Il faut qu'on puisse avoir de l'information sur ces jeunes et les interpeller » déclare le maire de Grand-Charmont, après avoir énuméré tous les investissements réalisés pour améliorer le quotidien de ses administrés dans une des communes les plus pauvres de France : « Au bout d'un moment, on se demande si cela sert à quelques chose » commente amèrement l'élu.

« Quand on saura qui ces jeunes sont, on pourra peut être entamer un dialogue avec les familles. On a de l'espoir car ce quartier a été calme un moment donné, on espère qu'il le redeviendra » veut croire Christophe Charles, conseiller délégué à la tranquillité publique à Grand-Charmont.

Une enquête de gendarmerie se poursuit pour identifier les auteurs des infractions.