Près de 18 000 cigarettes de contrebande saisies par la police de Dijon

C'est un appel téléphonique peu après 20H qui a alerté samedi dernier les policiers de la BAC. L'interlocuteur signalait un trafic de cigarettes en pleine rue. Arrivés sur place, rue des Péjoces à Dijon, la patrouille a découvert deux voitures dont des cartouches de cigarettes de la marque Marlboro dépassaient des coffres. Ils ont interpellés les trois hommes présents en flagrant délit.

Selon la police, il s'agit d'un homme de 20 ans originaire de Pluvet (21), accompagné d'un plus jeune homme de 18 ans, de la commune de Collonges-lès-Premières(21), tous deux considérés comme les vendeurs.

Le troisième homme agé de 32 ans, considéré comme l'acheteur est originaire de Rigny (70). Le plus jeune des trois a finalement été mis hors de cause. En revanche, les deux autres hommes ont été placés en garde à vue et sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Dijon pour répondre de leurs actes.

Ce sont en tout 90 cartouches que les agents ont découvert. La police a également saisi des téléphones et une somme s'élevant à plus de 1 000 euros.

La semaine dernière, les douaniers de Dijon avaient pour leur part saisi près de 210 kilos de drogue et de médicaments sur l'A31.