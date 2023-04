Près de 20.000 clients privés d'électricité en Haute-Garonne et en Ariège suite à une action de la CGT

La coupure électrique concerne le sud du Comminges et l'Ariège (illustration)

Des milliers de foyers et entreprises sont privés d'électricité ce vendredi en Haute-Garonne et en Ariège. La CGT énergie revendique cette coupure suite au refus du retrait de la réforme des retraites par le gouvernement et au lendemain d'une onzième journée d'action.

Enedis confirme à France Bleu Occitanie des actes de malveillance survenus ce vendredi sur des postes source dans le Comminges et en Ariège. 4.000 foyers sont impactés en Haute-Garonne, 14.000 en Ariège.

De nombreuses entreprises touchées

De nombreuses entreprises du Comminges sont impactées par cette coupure : l'usine BASF de Boussens, l'usine Continental de Boussens, le cimentier Lafarge à Martres-Tolosane, l'usine de cellulose de Saint-Gaudens.

Réalimentation des postes en cours

Les équipes de RTE et d'Enedis sont sur place depuis la coupure. "La phase de diagnostic est terminée et le travail de réalimentation est en cours", nous dit-on chez Enedis. Enedis qui a déjà l'intention de porter plainte contre cette action syndicale qui impacte des milliers de clients.