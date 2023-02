Près de 200 migrants installés dans une école désaffectée à Paris

Près de 200 migrants sont entrés, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'école Saints-Anges, située rue de Vouillé, dans le XVè arrondissement de Paris. Une installation qui s'est faite aux alentours de 1h30. "Des migrants ont forcé les portes d'une école désaffectée", qui a fermé l'année dernière*,* explique le maire Philippe Goujon. Une situation "inacceptable et intolérable", selon l'élu.

Une trentaine de femmes et d'enfants

Parmi ces 200 migrants, originaires d'Afrique, une trentaine de femmes et d'enfants, aidés par l'association d'aide aux migrants et aux demandeurs d'asile "United Migrants". Un des membre de l'association présent sur les lieux a été interpellé par la police et "placé en garde à vue pour dégradation des locaux", a ajouté le maire.

Trouver des "solutions humaines"

Ce samedi soir, selon Philippe Goujon, une évacuation était en cours dans le bâtiment. "Nous sommes en discussion avec la préfecture de région, la préfecture de police et la ville de Paris, pour que des solutions humaines soient trouvées pour les personnes vulnérables". Toujours selon le maire, ces migrants devraient ensuite être acheminés vers des centres d'accueil et d'hébergement dans Paris.