Près de 200 personnes rendent hommage à la famille morte dans un incendie à Bessan

Une semaine après l'incendie qui a tué un couple et leur fils à Bessan (Hérault), 200 personnes se sont réunies, ce samedi 29 mai 2021. Des membres de leur famille, des amis, des connaissances et de simples habitants qui ne les connaissaient pas leur ont rendu hommage.

Ce samedi 23 mai 2021, près de 200 personnes se sont rassemblées devant la Brasserie du Soleil, à Bessan (Hérault). Elles ont rendu hommage au couple qui tenait cette brasserie et à leur enfant de 8 ans. Tous les trois sont décédés, dans la nuit du vendredi au samedi 22 mai, dans l'incendie de leur maison.

Un hommage vibrant

L'hommage a commencé par des prises de parole d'amis et de membre de la famille de Séverine, François et de leur fils Joshua. On décrit un petit garçon qui jouait souvent devant la brasserie, "des bonbons à la bouche", d'un grand cuisinier blagueur et d'une femme "débordant d'énergie", "à l'écoute de ses clients".

Des bougies, des photos et des dessins d'enfants devant la Brasserie du Soleil © Radio France - Clara GUICHON

Des amis, des connaissances, des inconnus, des enseignants, des gendarmes, des policiers, des pompiers et des familles ont tenu à être présents pour cet hommage. "Ce petit bout de chou, je l'avais vu ici la veille", se rappelle Gwenaëlle en parlant du petit Joshua. Elle est venue avec ses trois enfants. Son plus petit, Quentin, était dans la classe de Joshua. "Il parlait sans lever le doigt, et ça, ça me manque", articule le petit garçon. "En plus, on rentrait toute le temps de l'école ensemble et après il prenait une autre route", poursuit sa grande sœur, Eloïse.

Le couple avait repris la brasserie de Bessan il y a un an. Rebeca avait croisé Séverine la veille de l'incendie, à la sortie de l'école "Elle était toute contente de pouvoir rouvrir la brasserie, raconte-elle. Tout repartait bien pour eux. Et puis voilà, du jour au lendemain..."

Plus de 17.000 euros récoltés pour les enfants

Nombreux sont ceux qui expriment leur soutien pour les deux autres fils de la maman, Kylian et Hugo, âgés de 17 ans, et la fille du papa, Océane, âgée d'une vingtaine d'années. Tous les trois n'étaient pas dans la maison familiale la nuit de l'incendie. Pour leur venir en aide, des cagnottes ont été lancées. Sur Internet, une première a été ouverte au lendemain du drame. Alors qu'elle avait atteint son plafond, une seconde a été lancée. A ce jour, elles ont permis de récolter plus de 15.000 euros.

Les amis des deux adolescents ont également organisé une collecte au lycée. En trois jours, 2.000 euros y ont été versés. "On a passé toute l'après-midi à Intersport et on a racheté pour 2.000 euros de vêtements pour Kylian et Hugo, raconte Symon, un ami très proche de l'un des jumeaux, Kylian. C'est que du matériel, mais ça faisait plaisir de le voir sourire." Une urne a également été installée à la mairie.

L'hommage s'est terminé, à l'appel du maire de Bessan, par des applaudissements vibrants. Des bougies et des fleurs ont été déposés devant la Brasserie du Soleil. Des photos de la famille, souriante, et des dessins d'enfants ont été accrochés sur le volet baissé de l'établissement.

à lire aussi Vive émotion à Bessan après le décès d'une famille dans l'incendie de sa maison