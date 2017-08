Près de 200 personnes rendent hommage aux victimes de l'incendie du Cuba Libre à Rouen

Un an après l'incendie mortel du Cuba Libre, les proches des quatorze victimes sont venus leur rendre hommage devant les lieux du drame à Rouen. Ils sont partagés entre le chagrin et la colère à l'encontre de la municipalité et des deux gérants du bar.

C'était un hommage plein d'émotions et de colère un an après l'incendie du Cuba Libre qui a coûté la vie à 14 personnes. Près de 200 personnes se sont rassemblées devant les lieux du drame. Des proches, des riverains, des anonymes, souvent vêtus de blanc, parfois une rose ou un ballon à la main.

La façade du Cuba Libre est toujours calcinée, condamnée par une plaque de contreplaqué recouverte de dessins et de tags. Au pied du bar des gerbes de fleurs et des bougies. Au premier rang de la foule, les parents des jeunes victimes. Caché derrière ses lunettes noires, il y a Johnny, le père de Mégane.

Le deuil est là à jamais. Notre vie s'est arrêtée le 6 août 2016 et il n'y aura jamais d'amélioration, à part grâcc aux médicaments qui nous permettent de survivre.

L'hommage est ponctué par des salves d'applaudissements, des musiques qu'appréciaient les victimes et par une minute de silence. Mais au-delà de l'émotion, il y avait surtout beaucoup de colère. Le père de Mégane a d'ailleurs apostrophé le maire. Il lui reproche de ne pas avoir fait contrôler le bar, qui avait transformé la cave en discothèque sans en informer les autorités. Au micro, il demande sa démission, sous les applaudissements.

Les familles réclament des explications

Les proches ressassent depuis un an les mêmes questions : pourquoi l'issue de secours était-elle fermée ? Pourquoi les deux gérants ont installé dans la cave une mousse hautement inflammable ? Le père d'une des victimes fait le test, devant la foule. Briquet à la main, il allume un morceau de cette mousse, qu'il vient d'acheter dans le commerce. En quelques dizaines de seconde, elle est entièrement détruite.

Regardez ce que ça fait ! Voilà ce que nos enfants ont respiré. C'est pourtant écrit sur le paquet que c'est très dangereux. Comment se fait-il qu'ils l'ont installé dans la cave ?

C'est cette type de mousse, hautement inflammable qui tapissait les murs de la cave du Cuba Libre © Radio France - Camille Labrousse

Le procès des deux patrons du Cuba Libre doit se tenir l'année prochaine.