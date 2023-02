Près de 200 personnes réunies pour une "rave party" à Campbon

Environ 200 personnes se sont réunies pour une "rave party", une soirée techno en plein air, près des éoliennes de la commune de Campbon dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 février. Le lieu est habituel pour ce genre de soirée. Les gendarmes ont été prévenus du bruit peu après minuit.

Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, une cinquantaine de véhicules étaient garés. Les gendarmes ont alors mis en place un dispositif de surveillance, qui s'est prolongé sur la matinée. La musique a été coupée à la mi-journée, et la barre de son démontée vers 15h30. Des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants ont été réalisés jusqu'en fin d'après-midi. Pas d'interpellations. L'organisateur a été identifié et écopera d'une amende.