Près de 200 visiteurs pour la réouverture du jardin de Saint-Adrien à Servian

Le jardin de Saint-Adrien a rouvert à Servian, neuf jours après la mise en examen pour meurtre de son propriétaire. Daniel Malgouyres a tué un braqueur d'un coup de fusil chez lui, le jeudi 5 octobre dernier. Les visiteurs sont venus le soutenir.

Le jardin Saint Adrien a rouvert ses portes à Servian. Neuf jours après le cambriolage du domaine, le jeudi 5 octobre. Un cambriolage qui a mal tourné : Daniel Malgouyres, le propriétaire du jardin, a tué d'un coup de fusil de chasse l'un des deux braqueurs. Il a été mis en examen dimanche 8 octobre dernier pour meurtre et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Les juges devront déterminer s'il a agi ou non en état de légitime défense.

Près de 200 visiteurs pour la réouverture du jardin

Les nombreux visiteurs ne sont pas venus par hasard mais pour soutenir Daniel Malgouyres et sa femme Françoise. "C'est normal d'être là dès le premier jour ! Nous sommes là pour le soutenir lui et Françoise. Ça pourrait arriver à n'importe qui... après avoir autant travaillé, autant donné... on lui souhaite énormément de courage." explique Michelle, une fidèle du jardin.

"Les gens doivent continuer à venir, parce que c'est magnifique. Et puis, je pense que ça doit lui faire quelque chose de voir tous ces gens."

Le jardin de Saint-Adrien à Servian a été élu "jardin préféré des français" en 2013. © Radio France - Marion Bargiacchi

Certains visiteurs avaient prévu leur visite de longue date, et ce qui est arrivé n'a pas changé leurs plans "bien au contraire" explique Sylvie, "C'est d'autant plus normal que l'on vienne, reprendre le travail après un drame pareil, on devait venir." Les réactions sont unanimes : "Je pense qu'il a besoin de soutien cet homme. Tuer quelqu'un, ça n'est pas rien, on ne s'endort pas comme ça le soir ! Ça nous fait quelque chose."