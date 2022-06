Près de 200 voitures désossées : un vaste trafic de pièces auto démantelé à Toulouse

Un gros trafic de pièces automobiles a été démantelé dans l'agglomération toulousaine. Quatre hommes, âgés de 24 à 41 ans, ont interpellés et placés en garde à vue, vendredi, à Toulouse et à Launaguet. Ils sont soupçonnés d'avoir désossé près de 200 voitures dans des parkings de résidences depuis l'automne dernier.

De la poudre d'extincteur pour faire disparaître les traces ADN

Les auteurs présumés opéraient de nuit, masqués, gantés et cagoulés dans des résidences récente. Ils ont été repérés sur des images de vidéo-surveillance. Ils auraient volé des pneus, des rétroviseurs, des blocs moteurs, des capots, des optiques et des pare-chocs, principalement sur des véhicules récents. Ils aspergeaient ensuite, systématiquement, les véhicules vandalisés d'un coup d'extincteur "pour rendre plus difficile le repérage des traces ADN", selon un représentant de la police toulousaine.

Une filière de vente vers les pays de Maghreb ?

Les pièces auto étaient ensuite stockées dans des box. Lors des perquisitions, les policiers ont retrouvé 8500 euros en liquide et des centaines de pièces automobiles, dont certaines soigneusement emballées dans des cartons.

Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir voulu les expédier vers des pays du Maghreb.

Les quatre hommes ont passé 96 heures en garde à vue et ont été placés en détention provisoire dans différents établissements de la région toulousaine. Ils sont poursuivis pour vols et dégradations en bande organisée. L'enquête se poursuit pour tenter de trouver d'éventuels complices.