Seine-Maritime, France

Tôt lundi matin, les gendarmes ont intercepté des voitures soupçonnées d'être engagées dans un trafic de stupéfiants entre la Belgique et la région rouennaise. Deux conducteurs ont été interpellés sur les secteurs de Gournay-en-Bray et sur la région rouennaise. Les gendarmes ont saisi dans l'une des voitures 27,5 kilos de stupéfiants "probablement de l'héroïne et du produit de coupe" indique le parquet de Rouen dans un communiqué.

C'était ce qu'on appelle un go fast avec une voiture dite ouvreuse et une autre voiture dite porteuse là où la drogue a été trouvée.

Ce sont les enquêteurs de la section de recherches de Rouen qui ont mené l'enquête. Ils ont été assistés des militaires du groupement de la Seine Maritime et du GIGN. Ils agissaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de Rouen.

Les deux individus, deux hommes, ont été placés en garde à vue et seront présentés ensuite à un juge d'instruction.