Près de 300 grammes de drogue saisis par les gendarmes à Apt

Les gendarmes de Saint-Saturnin-les-Apt et d'Apt terminent l'année sur une saisie significative de produits stupéfiants. Près de 300 grammes de drogue ont été saisis ces dernières semaines à Apt. La drogue était conditionnée dans des doses en plastique rigide (pour un total de 160 grammes de cocaïne) ainsi que dans des pots et ampoules pour la revente de cocaïne et de résine de cannabis.

Une personne a été interpellée par les gendarmes lors de cette opération de lutte contre les stupéfiants. Déjà connue des services de Justice, elle été présentée au parquet d'Avignon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.