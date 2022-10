Près de 300 infractions relevées sur 400 conducteurs contrôlés en Dordogne par la police

14 policiers de la CRS ont réalisé une série de contrôles routiers depuis ce mercredi 28 septembre en Dordogne autour de Périgueux et de Bergerac. Sur 398 automobilistes contrôlés, les policiers ont relevé 296 infractions.

Après six jours de contrôles routiers, les motards de la police nationale ont fait le bilan. Sur 398 automobilistes contrôlés entre le mercredi 28 et le lundi 3 octobre, ils ont relevé 296 infractions dont 60 délits routiers. Suite à ces contrôles réalisés aux abords de Périgueux et de Bergerac, 11 conducteurs se sont vus retirer leur permis, il s'agit selon le commandant Bouron de "conduite sous stupéfiants ou alcoolémie".

Les 14 motards viennent essentiellement de Gironde et appartiennent à l'unité motocycliste zonale de la CRS. Ils sont là pour renforcer les effectifs de la police nationale pour ces contrôles routiers. 10 étaient déployés sur l'agglomération de Périgueux et quatre sur celle de Bergerac. Ces motards de la CRS sont amenés à revenir pour renforcer temporairement les effectifs sur des contrôles.