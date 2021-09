Près de 350 manifestants anti-pass sanitaire font un sit-in à l'hôpital de Châteauroux

C'est le 9e week-end de manifestation contre le pass sanitaire en France. À Châteauroux, près de 350 personnes ont défilé à nouveau ce samedi. Une mobilisation en légère baisse par rapport au week-end précèdent. Le cortège à rallié l'hôpital, où un sit-in de quelques minutes a été observé pour "soutenir les soignants contre l'obligation vaccinale" qui entre en vigueur ce mercredi 15 Septembre.

Dans le cortège castelroussin se trouvent justement des soignants, qui refusent cette obligation vaccinale. Ils risquent dans un premier temps une suspension de salaire pour ceux qui ne se plient pas à cette obligation.

Les manifestants ont voulu soutenir les soignants, soumis à l'obligation vaccinale à partir du 15 septembre © Radio France - Manon Klein

Le rassemblement était organisé à l'appel du collectif Anti pass 36, qui a appelé en début de manifestation à l'union, et à la fin des divisions entre anti-vax et anti-pass. Le collectif a également tenu à souligner que les revendications politiques et religieuses n'avaient rien à faire dans les manifestations organisées les samedis.

Certains manifestants sont bien déterminés à rester mobilisés jusqu'au bout © Radio France - Manon Klein

Malgré une décrue de la mobilisation ces dernières semaines - tant au niveau national qu'à Châteauroux - les manifestants présents ce samedi ne se découragent pas; "Je resterai jusqu'au bout, même si je suis la dernière" affirme ainsi l'une des premières manifestantes arrivées au point de rassemblement de départ, devant le Palais de Justice.