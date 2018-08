Près de 40 excès de vitesse relevés ce vendredi matin sur l'A 10 dans la traversée de Tours

Par François Desplans, France Bleu Touraine

Entre 6h et midi ce vendredi matin, les gendarmes ont flashé 39 automobilistes beaucoup trop pressés sur l'A 10 entre Chambray-les-Tours et Tours en direction de Paris. Pour douze d'entre eux, le permis a été retiré sur le champ après un excès de vitesse de plus de 40km'h.